У сотрудников МРЭО в Луге проходят обыски

В Луге проходят обыски по местам проживания сотрудников МРЭО ГИБДД, связанных с приемом экзаменов.

Обыски связаны с уголовным делом о взятке, которое было возбуждено еще летом. Информация о задержании не поступала.

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Напомним, что летом в МРЭО Петербурга прошли обыски, которые были связаны со вскрытой коррупционной схемой в сфере приёма экзаменов на права. А в ноябре стало известно о том, что начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенанта полиции Роман Плугин уволил сразу 17 инспекторов Госавтоинспекции.