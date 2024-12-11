Аферисты при выборе мессенджеров руководствуются несколькими факторами. Один из главных – его основная аудитория. Чем она старше, тем предпочтительнее.

Мошенники часто выбирают платформу Viber для своих незаконных схем из-за её популярности среди старших возрастных групп. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Как отметил парламентарий, Viber также отличается простотой регистрации и позволяет быстро менять аккаунты.

Простота регистрации через номер телефона делает Viber удобным инструментом для быстрого создания новых учётных записей, что позволяет злоумышленникам легко менять профили и номера для новой волны атак. Кроме того, Viber, как и остальные мессенджеры, поддерживает функции звонков и обмена голосовыми сообщениями, поэтому, используя украденные или поддельные номера, мошенники могут выдавать себя за сотрудников банков, служб безопасности или родственников, — заявил Немкин.