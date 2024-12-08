Россиян предупредили о двойнике портала Госуслуг

Сайт является точной копией сервиса и создан мошенниками.
МВД РФ предупредило россиян о двойнике портала Госуслуг, созданном мошенниками.
В ведомстве выяснили, что сайт предлагает заполнить форму для подачи заявления о мошенничестве в Центробанк, которая требует подтверждения кодом. Завладев этой информацией, злоумышленники могут получить доступ к личным кабинетам жертв.
Обратите внимание, что вводить свои номер телефона не требуется, а это означает, что мошенники уже знают ваш номер и, скорее всего, предложат воспользоваться этим сайтом во время звонка жертве. Таким образом мошенники пытаются обойти предупреждение в СМС о том, что никому нельзя говорить код!, — сообщили в ведомстве.
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04.12.2024 277