Россиян предупредили о двойнике портала Госуслуг

Сайт является точной копией сервиса и создан мошенниками.

МВД РФ предупредило россиян о двойнике портала Госуслуг, созданном мошенниками.

В ведомстве выяснили, что сайт предлагает заполнить форму для подачи заявления о мошенничестве в Центробанк, которая требует подтверждения кодом. Завладев этой информацией, злоумышленники могут получить доступ к личным кабинетам жертв.

Обратите внимание, что вводить свои номер телефона не требуется, а это означает, что мошенники уже знают ваш номер и, скорее всего, предложат воспользоваться этим сайтом во время звонка жертве. Таким образом мошенники пытаются обойти предупреждение в СМС о том, что никому нельзя говорить код!, — сообщили в ведомстве.