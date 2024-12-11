Губернатор Ленобласти отказался от новогоднего приема ради детей

В преддверии праздников губернатор Ленобласти принял решение организовать дополнительное новогоднее представление и подарки для детей региона.

Вместо традиционного губернаторского новогоднего приема и сопутствующих расходов, средства будут направлены на эти мероприятия. Глава региона дал соответствующее поручение.

Театр на Васильевском покажет премьеру спектакля «Чародеи». Ожидается, что представление посетит не менее 1500 детей из Ленинградской области.