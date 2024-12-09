Дрозденко: Ленобласть не будет тратить бюджетные средства на салюты и развлечения

Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что в этом году бюджет на салюты и развлекательные программы для взрослых не предусмотрен

Дополнительные средства направляем на детские ёлки, утренники, новогодние театральные представления. По украшению городов и поселений рекомендовал главам подойти к решению с умом: без излишеств, но праздничная подсветка должна быть, — подчеркнул глава 47 региона.

Стоит отметить, что в Ленобласти и Петербурге в преддверии Нового Года планируют провести множество различных праздничных акций. Редакция ivbg.ru рассказывает, как каждый из нас может помочь детям, пенсионерам, ленинградцам с инвалидностью и животным до наступления новогодних праздников. Кроме того МФЦ Ленобласти совместно с Управлением ветеринарии запускают традиционную благотворительную акцию «Сытый Новый год».

Напомним, что символом 2025 года по восточному календарю станет Зелёная Деревянная Змея. В Китае этих пресмыкающихся воспринимают как мудрых, элегантных и спокойных созданий, способных на преображение. Правда Змея является неоднозначным знаком. Что же сулит этот год — читайте в нашем материале.