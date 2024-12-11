Россияне назвали самые желанные места работы

Первенство четвертый год подряд занимает «Газпром». Также в рейтинг попали еще 4 крупные российские компании.

«Газпром» остается самым желанным местом работы в России четвертый год подряд. В пятерку лидеров также вошли Росатом, РЖД, Роснефть и Яндекс. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет предпочтительным работодателем стал Яндекс (25%), обогнав Газпром и Т-Банк.

Интересно, что в этом году на первое место среди критериев при выборе работы вышло полное и своевременное выполнение обязательств компанией.

Важность хорошей заработной платы при этом за два года не сократилась (4,72 балла, 2022 г. — 4,70). На третьем месте по-прежнему соблюдение норм безопасности труда (4,56 балла, 2022 г. — 4,58), — рассказали аналитики.