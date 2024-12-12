Главную новогоднюю елку России доставили на Красную площадь

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Этой ночью главную новогоднюю елку страны доставили на Соборную площадь Московского Кремля.

Видео: t.me/IrinaVolk_MVD

30-метровая лесная красавица прибыла в столицу из Можайского округа Московской области. Ее возраст составляет по меньшей мере 90 лет. Праздничное дерево было выбрано специальной комиссией, которая рассматривала более 25 вариантов.

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05.12.2024 237
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