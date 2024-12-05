В декабре начинается предновогодняя суета. Хочется всё успеть, в том числе с упоением нарядить главный атрибут праздника — новогоднюю ёлку. Только на этапе обдумывания многие сталкиваются с прорвой вопросов: от выбора гирлянды до гармоничного сочетания украшений на ёлке. Обо всё этом и многом другом, что позволит превратить реальность в сказку, рассказываем в нашем материале.

Извечный вопрос: какую ель выбрать — живую или искусственную?

С этим вопросом мы разобрались ранее, расписав возможные варианты. Выводы следующие — каждый имеет свои плюсы и минусы. Среди достоинств настоящего дерева выделим: возможность ежегодно выбирать наиболее подходящую, запах хвои, не нужно придумывать место для хранения, стоит дешевле искусственной. Из недостатков: постоянно выпадающие острые иголки, которые сложно убирать, в коре могут жить насекомые, срублено дерево, трудности с утилизацией.

Искусственную ёлку можно купить раз и потом использовать несколько лет. Также в числе плюсов — идеальная форма и возможность сразу взять с декором (снегом или встроенной гирляндой), огнеустойчивые варианты. В качестве минусов можно назвать: высокую стоимость, необходимость освобождения места для хранения, вероятность покупки изделия из некачественных материалов, которые дают химический запах.

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Правильно подобранная высота — залог визуальной гармонии

Чтобы новогодняя ель гармонично вписалась в общую картину, следует при выборе пользоваться правилом расчёта её высоты. Оно простое: к площади комнаты прибавить ноль. Так, для комнаты площадью в 16 кв.м. оптимальная высота дерева составит 160 см. Обычно новогодняя красавица имеет подставку для устойчивости, что делает её выше. Это тоже следует учитывать. Также не стоит забывать про высоту потолка. Между высокими ёлками и потолком должно оставаться пространство в 15-20 см.

Какие ёлки сейчас в тренде?

Всё чаще вместо классических красавиц используют нестандартные решения. Они дополняют современные интерьеры и вписываются в небольшие помещения. Самый простой вариант — экоёлка, которая отличается редкой хвоёй и видимым стволом. Украшают её минимумом экологичных предметов, которые дарует природа. Например, шишками, зимними ягодами или засушенными колечками апельсина.

Последние годы концепция лофта в интерьере стала одной из самых популярных. Так появилась и новогодняя красавица в соответствующем стиле. Лофтовая ёлка создается путём наложения друг на друга плоских досок, покрытых лаком и морилкой. Она может стоять, имитируя настоящее дерево, либо украшать стену, формируя образ ёлки. Последняя может быть выполнена из обычных веток и сучков. Украшают таких новогодних красавиц чаще всего гирляндами.

Также наблюдается тенденция к замене ёлок на другие объекты, украшенные по-новогоднему. К примеру, некоторые используют вместо традиционного дерева другое растение, напольный светильник и даже ананас.

Всё популярнее становится подвесная ёлка, которую можно сделать своими руками. Оптимальный вариант — стандартный каркас из трёх оснований разного диаметра, которые соединены между собой нитями, леской, бечёвкой или цепочками. Основания можно сделать в виде венков, обручей или пластин, используя разные материалы: от проволоки до газетных трубочек. На каждом ярусе разместить крючки для игрушек. Однако необязательно в декоре использовать именно их. Тут открывается простор для фантазии. Можно украсить оригами, гирляндами, в том числе хвойной, сладостями, цветными нитями или фотографиями. Интересно, что новогодний аксессуар можно подвесить к потолку и верхушкой вниз, дополнив украшениями.

Необычно будет смотреться парящая ёлка из светящихся шаров. Это практически аналог подвесной. Правда основной акцент сделан на шарах с подсветкой и отсутствии видимости основания. При взгляде на неё создается впечатление, что украшения парят в воздухе в форме конуса.

Гирлянды: что предлагает рынок?

Светящиеся огоньки уже давно стали олицетворением праздника. Сейчас гирлянды можно разделить на несколько групп:

классические — те, которые подключаются к розеткам. Среди них выделяют «росу», «нить», «мишуру» и «штору». Также они могут быть стилизованы под новогоднюю тематику, имея насадки в виде свечей, звёзд, снежинок, ёлочек и других элементов;

— те, которые подключаются к розеткам. Среди них выделяют «росу», «нить», «мишуру» и «штору». Также они могут быть стилизованы под новогоднюю тематику, имея насадки в виде свечей, звёзд, снежинок, ёлочек и других элементов; аккумуляторные — питание через батарейки или USB-порт, что позволяет не ориентироваться на расположение розеток. Они также могут иметь разные формы. Некоторые устройства предполагают дистанционное управление с помощью пульта или через мобильное приложение по Bluetooth-протоколу;

— питание через батарейки или USB-порт, что позволяет не ориентироваться на расположение розеток. Они также могут иметь разные формы. Некоторые устройства предполагают дистанционное управление с помощью пульта или через мобильное приложение по Bluetooth-протоколу; морозостойкие позволяют украсить крыльцо или фасад дома, крышу частного дома или балкон, а также подсветить на беседку или деревья на улице. Большой популярностью пользуются гирлянды в виде бахромы или с винтажными лампочками. Существуют как классические, со стеклянными лампами с вольфрамовыми нитями накаливания, так и более современные — с небьющимися светодиодными элементами, которые могут менять цвет и интенсивность свечения.

позволяют украсить крыльцо или фасад дома, крышу частного дома или балкон, а также подсветить на беседку или деревья на улице. Большой популярностью пользуются гирлянды в виде бахромы или с винтажными лампочками. Существуют как классические, со стеклянными лампами с вольфрамовыми нитями накаливания, так и более современные — с небьющимися светодиодными элементами, которые могут менять цвет и интенсивность свечения. «умные» гирлянды позволяют управлять ими на расстоянии, программировать их под различные сценарии работы, соединить с другими устройствами и внедрять в экосистему дома.

Если мы говорим про гирлянды для ёлок, то в основном используют «нить», «росу» или смарт-гирлянду. От типа выбранной зависит размер, который понадобиться для создания гармоничной картины, так и время, потраченное на наматывание.

Классическая «нить» имеет огоньки на расстоянии от 8 до 10 см. Её длина зависит от высоты ёлки. Так, для новогоднего дерева в 150 см протяженность гирлянды не должна быть меньше 10 метров, для ёлки в 180 см — 15 метров, 200 см — не менее 20.

Стильно смотрится ёлка, украшенная «росой». Эта гирлянда представляет собой маленькие огоньки на нитке-проволоке, которая наматывается на каждую ветку новогоднего аксессуара. Визуально дерево начинает гореть тысячей огней. Однако для создания нужного эффекта требуется приличный метраж и много часов работы. Например, чтобы украсить ёлку высотой 180 см, понадобится 100 метров гирлянды и около шести часов уйдёт на обмотку. Для 200-сантриметровой — 200 метров «росы». Специалисты дают несколько советов по её размещению.

Выбирайте гирлянду-росу с зелёной нитью, она будет не видна на ёлке, в отличие от серебряной или золотой нити. Для лучшего результата наматывайте нить от ствола по основанию ветки до её кончика, а в обратную сторону — по боковым веточкам. Старайтесь не связывать нитью иголочки, а пропускать нить под ними. Такую гирлянду необязательно снимать с искусственной ёлки: просто соберите ёлку в коробку вместе с намотанной гирляндой. Если ёлка состоит из нескольких частей, купите не одну, а несколько гирлянд (по количеству частей ёлки) и намотайте каждую по отдельности.

Смарт-гирлянда позволяет каждый раз придумывать и воплощать в жизнь нечто новое. Они делятся на несколько разновидностей. Простые могут менять цвет и переливаться разными цветами, создавая эффект волн, плывущих по дереву сверху вниз. Также существуют варианты на пульте управления и работающие через приложение в смартфоне. Последние, например, Twinkly, позволяют с помощью карты диодов создать собственную иллюминацию и даже нарисовать картину. Кроме того, в них заложены десятки готовых сценариев. На ёлку высотой от 160 до 180 см подойдёт гирлянда на 250 диодов, лучше больше, для более высокой — от 400 диодов.

Игрушки на ёлку

Многие используют новогодние игрушки, которые годами хранятся по случаю праздника. Но если захотелось обновления, то дизайнеры рекомендуют придерживаться одного стиля. Среди прочих советов — ёлку должно быть видно за украшениями. Для эстетики в композиции следует использовать не больше трёх-четырёх цветов. Исключения допустимы в эклектике и советском стиле.

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Классический вариант с красными и золотыми шарами всегда в моде. Его часто можно встретить при посещении ТЦ или при просмотре новогодних фильмов. К классическим сочетаниям также относят: красный с белым, синий с золотым, а в последние годы — «снежную» ёлку с серыми и золотыми украшениями. Шары могут заменить соответствующего цвета банты или шишки. Нужный образ подчеркнёт традиционный свет гирлянды — тёплый белый или жёлтый.

Морозный стиль предполагает наличие холодных тонов: белого, голубого и серебра. К нему хорошо подойдут бирюзовые, синие и розовые украшения с серебряными элементами. Если само дерево имеет белый цвет или его вкрапления, то можно использовать не более двух расцветок. Гирлянда — с холодным светом.

Часто при украшении ёлок встречается советский стиль, где основной принцип «как в 80-е». Обязательными атрибутами при нём становятся ёлочные игрушки в форме шишек, сосулек, шаров и красной звезды на верхушке. «Дождик» — неизменный элемент советской ёлки. Гирлянда с разными огоньками дополнит стилизованную атмосферу.

Эклектика предполает смешение стилей и цветов, наглядно демонстрируя смысл фразы «нарядился как новогодняя ёлка». Именно так наши предки подходили к украшению праздничного дерева. В ход шло всё, что удалось найти под рукой. В итоге сегодня мы можем разместить на ёлке стандартный набор современных новогодних игрушек, разбавив его необычными экземплярами. Эклектику отличает использование в оформлении тканей и новогодних принтов в оформлении, а также сочетание разнообразных декоративных материалов и фактур. Ярые энтузиасты могут повязать на ёлку шарф.

Винтаж предусматривает украшения, характерные для начала 20 столетия: приглушённые тона, старые иллюстрации и чёрно-белые снимки, холщовые мешочки и свечи. В роли игрушек хорошо впишутся фигурки по библейским мотивам, с героями старинных легенд, а также шары или звёзды с искусственно состаренной поверхностью. Щелкунчик, балерина, ангелочки и олени дополнят композицию.

Добиться ретро в декоре ёлки помогут старинные игрушки на прищепках, шары из разноцветного стекляруса или украшенные патиной, Дед Мороз из ваты, конфеты, бумажные хлопушки и мандарины.

Кантри присуще обилие дерева и других натуральных атрибутов, например, шишек, желудей. Подвески из текстиля придадут более природный образ. Из мешковины и бечевки можно создать фигурки лестных животных и птиц, а из папье-маше, фанеры, бересты — грибы, звёзды и листочки. Доминирующими оттенками станут: коричневый, серый, древесный, белый и приглушенно-зелёный.

Среди распространённых вариантов декора новогодний красавицы — однотон. Подход простой — вывесить на ёлку набор. То есть игрушки могут быть как одного цвета, так и одного стиля.

Шебби шик создаётся декорированием новогоднего дерева массивными бантами, огромными цветами, сердцами и шарами. Основные правила: эффект многослойности и единая палитра в нюдовых оттенках. На выходе получаем нарядную куклу.

Наступающий год в соответствии с восточным календарём пройдёт под эгидой Зелёной Деревянной Змеи. По китайским традициям, основными цветами торжества станут все оттенки зелёного, золотого и коричневого. Именно их и можно использовать, украшая новогоднее дерево. Считается, что это привлечёт удачу.

Оживить общую композицию поможет железная дорога. Можно использовать как детский вариант, так и специально приобрести ретропоезд на батарейках. Ёлка в этом случае должна находиться по центру. В общую картину отлично впишутся светильники или подсвечники на батарейках в форме домиков.