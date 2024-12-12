Что будет с ключевой ставкой и курсом доллара в 2025 году: прогноз аналитиков

Аналитики, опрошенные Банком России, прогнозируют инфляцию в России по итогам 2024 года на уровне 9,2% (+1,5 п.п. к октябрьскому опросу), сообщается на сайте регулятора.

Прогноз на 2025 год предполагает ее снижение 6%, а на 2026 год — до 4,5%. Аналитики полагают, что инфляция вернется к цели (для ЦБ это вблизи 4%) в 2027 году.

Средняя ключевая ставка в 2025 году, согласно ожиданиям аналитиков, составит 21,3% годовых, в 2026-м – 14,6%. Средний курс доллара в 2025 году составит 102 руб., в 2026-м –104 руб., в 2027-м – 106,6 руб., следует из опроса ЦБ.

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Что касается ВВП, то прогноз по его росту в 2024 году повышен до 3,8%, а вот прогнозы на 2025-2026 годы понижены до 1,5% и 1,7%.