Будущие избиратели из Ленобласти получили паспорта из рук Александра Дрозденко

«Движения первых» в фокусе внимания правительства Ленобласти. В центре внимания — вопросы шефства над детьми погибших героев и поддержка подростков «из группы риска».Фото: lenobl.ru
Сегодня, 12 декабря, в честь Дня Конституции РФ глава Ленобласти вручил паспорта шести ребятам из Кировского и Всеволожского районов — тем, кто проявил себя.
Сейчас в регионе в Движении первых участвуют 32 тысячи ребят.
«Мы обеспечиваем материально-технической базой местное отделение. Впервые выдали грант в форме субсидий за счет бюджета на содействие всестороннему развитию детей и молодежи в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области». Мы проводим совместные мероприятия, опыт работы у нас уже неплохой», — сказал губернатор о Движении первых.
«Движение первых» — это современное молодёжное движение, которое объединяет различные молодёжные организации страны. Сейчас в регионе в Движении первых участвуют 32 тысячи ребят от 6 до 18 лет. Для вступления в организацию необходимо пройти по ссылке, выбрав удобное для себя отделение. Взрослые могут становиться наставниками движения и организовывать мероприятия.
Своими главными ценностями участники движения называют «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкую семью», «Взаимопомощь и взаимоуважение», «Единство народов России», «Историческую память», «Мечту» и «Служение отечеству».