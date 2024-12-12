Будущие избиратели из Ленобласти получили паспорта из рук Александра Дрозденко

«Движения первых» в фокусе внимания правительства Ленобласти. В центре внимания — вопросы шефства над детьми погибших героев и поддержка подростков «из группы риска».

Фото: lenobl.ru

Сегодня, 12 декабря, в честь Дня Конституции РФ глава Ленобласти вручил паспорта шести ребятам из Кировского и Всеволожского районов — тем, кто проявил себя.

«Сегодня — праздник, который символизирует рождение основного документа нашей страны — Конституции. В этом году нашей Конституции 31 год. И сегодня, в рамках всероссийского проекта программы «Мы — граждане России», мы совместно с Движением Первых и нашими будущими избирателями, достигшими 14-летнего возраста, вручим паспорта. Для меня очень важно именно это», — сказал глава региона.

Сейчас в регионе в Движении первых участвуют 32 тысячи ребят.

«Мы обеспечиваем материально-технической базой местное отделение. Впервые выдали грант в форме субсидий за счет бюджета на содействие всестороннему развитию детей и молодежи в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области». Мы проводим совместные мероприятия, опыт работы у нас уже неплохой», — сказал губернатор о Движении первых.

«Движение первых» — это современное молодёжное движение, которое объединяет различные молодёжные организации страны. Сейчас в регионе в Движении первых участвуют 32 тысячи ребят от 6 до 18 лет. Для вступления в организацию необходимо пройти по ссылке, выбрав удобное для себя отделение. Взрослые могут становиться наставниками движения и организовывать мероприятия.

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«Мне кажется, так и надо действовать. Надо именно вовлекать, заинтересовывать, чтобы ребята сами приходили в движение и получали шанс на дальнейшее развитие. Нужно доказать всем остальным, что Движение первых действительно помогает ребятам, в том числе, и стать лучше во всех отношениях», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Своими главными ценностями участники движения называют «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкую семью», «Взаимопомощь и взаимоуважение», «Единство народов России», «Историческую память», «Мечту» и «Служение отечеству».