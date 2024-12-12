Минфин увеличил лимиты по семейной ипотеке на более чем 2 трлн рублей

Это позволит избежать приостановки программы льготной ипотеки, если у банков закончатся деньги.
Министерство финансов РФ увеличило лимиты по семейной ипотеке до 8,65 трлн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.
Решение о повышении лимитов принято с целью предотвращения приостановки программы на случай, если у банков закончатся средства на льготную программу.
Новый механизм также обеспечит равномерное распределение лимитов между всеми кредитными учреждениями.
В 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 млрд рублей, — указано в пресс-релизе.
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