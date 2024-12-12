В Ленобласти врачи получат дополнительные ежемесячные выплаты за оказание психиатрической помощи

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительных ежемесячных выплатах для врачей и медсестер, оказывающих психиатрическую помощь в амбулаториях региона.

Врачи-психиатры, работающие в малых поселениях, получат 50 тыс. рублей, в средних — 29 тыс. рублей, в крупных — 14,5 тыс. рублей, а средний медперсонал — 30 тыс., 13 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.