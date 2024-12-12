Французские фермеры засыпают улицы навозом и покрышками

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Подписание соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами Южной Америки обернулось забастовками во Франции.

Соглашение стран ЕС с Южной Америкой о свободной торговле спровоцировало массовые волнения во Франции. Например, в городе Дижон местные фермеры стали высыпать на улицы тонны навоза, покрышки и мусор.

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Фото: открытые источники

Документ был подписан Урсулой фон дер Ляйен. Эксперты считают, что соглашение ставит крест на сельском хозяйстве Франции.

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11.12.2024 182
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