Французские фермеры засыпают улицы навозом и покрышками

Подписание соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами Южной Америки обернулось забастовками во Франции.
Соглашение стран ЕС с Южной Америкой о свободной торговле спровоцировало массовые волнения во Франции. Например, в городе Дижон местные фермеры стали высыпать на улицы тонны навоза, покрышки и мусор.
Документ был подписан Урсулой фон дер Ляйен. Эксперты считают, что соглашение ставит крест на сельском хозяйстве Франции.
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