Французские фермеры засыпают улицы навозом и покрышками

Подписание соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами Южной Америки обернулось забастовками во Франции.

Соглашение стран ЕС с Южной Америкой о свободной торговле спровоцировало массовые волнения во Франции. Например, в городе Дижон местные фермеры стали высыпать на улицы тонны навоза, покрышки и мусор.

Документ был подписан Урсулой фон дер Ляйен. Эксперты считают, что соглашение ставит крест на сельском хозяйстве Франции.