Иностранная компания обвинила российского поставщика в нарушении условий соглашения.

Австрийская компания OMV расторгла контракт с «Газпром экспорт» на поставку газа, который был подписан в 2006 году и действовал до 2040 года. Причиной такого решения стали якобы нарушения «договорных обязательств» со стороны российского поставщика.

По данным СМИ, в январе прошлого года OMV подала иск против «Газпром экспорт» из-за прекращения поставок газа осенью 2022 года. Меся назад суд удовлетворил требования о выплате €230 миллионов в виде платежей по контракту.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России охарактеризовало действия австрийской компании как недобросовестные, подчеркнув, что Москва не намерена «заниматься благотворительностью».