Госдума отказалась объявлять 31 декабря выходным днем

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об установлении 31 декабря нерабочим днем и его включении в число новогодних каникул.

Инициатива была предложена группой депутатов еще в 2020 году и сводилась к изменению положения Трудового кодекса, включая замену выходного дня 8 января на 31 декабря. В пояснительной записке парламентарии отмечали, что в последний рабочий день года «трудовые функции часто выполняются не в полном объеме».

По действующему законодательству в России новогодние каникулы включают нерабочие праздничные дни 1–6 и 8 января, а также Рождество 7 января.

В нынешнем году россиян ждут 11 выходных на новогодние праздники: они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года. Чтобы сделать понедельник, 30 декабря, выходным, субботу, 28 декабря, объявили рабочим днем, что обернется для граждан шестидневной рабочей неделей в конце года.