Первый этап ремонта стадиона «Авангард» в Выборге завершится в 2025 году

В 2024 году в рамках обновления спортивного объекта проводились работы по замене легкоатлетических беговых дорожек. Демонтировано старое покрытие, подготовлено основание, выполнена заливка железобетонной плиты по периметру стадиона.

В 2025 году начнется укладка резинового покрытия, согласованного с федерацией легкой атлетики Ленинградской области. Работы планируется завершить до 1 июля.

Как сообщил начальник районного отдела спорта Владислав Сидоров, на футбольном поле и беговых дорожках можно будет проводить тренировки и физкультурные мероприятия.

Ремонт стадиона «Авангард» проводят поэтапно. Помимо поля и легкоатлетических дорожек намечены планы по обновлению трибунных помещений, уличных тренажеров и пр. Работы будут реализовывать по мере выделения финансирования.