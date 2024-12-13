«Ёлка желаний» исполнит самые заветные мечты еще 570 детей Ленобласти

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В самое ближайшее время участники «Елки желаний» исполнят самые заветные мечты 570 детей Ленобласти.

Видео: vk.com/komanda47

К акции, в частности, присоединились советник губернатора Рагим Ахадов, зампред правительства Евгений Барановский и стройблок Ленобласти, гендиректор SETERE group Олег Ивченко, а также команда Газпрома – Вячеслав Бузин и Андрей Бондарчук.

«Шарики на Ёлке желаний ещё есть», — рассказали в сообществе «Команда 47».
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