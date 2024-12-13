В самое ближайшее время участники «Елки желаний» исполнят самые заветные мечты 570 детей Ленобласти.

Видео: vk.com/komanda47

К акции, в частности, присоединились советник губернатора Рагим Ахадов, зампред правительства Евгений Барановский и стройблок Ленобласти, гендиректор SETERE group Олег Ивченко, а также команда Газпрома – Вячеслав Бузин и Андрей Бондарчук.

«Шарики на Ёлке желаний ещё есть», — рассказали в сообществе «Команда 47».