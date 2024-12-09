Александр Дрозденко по традиции первым снял шары с Елки желаний

Глава Ленобласти исполнит новогодние желания Даниила и его восьмилетней сестры: конструктор и экскурсия на кондитерскую фабрику.

«У нас опыт большой в Ленинградской области. Мы одни из первых начинали «Ёлку желаний»», — отметил губернатор Ленобласти.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2018 года. Она помогает исполнить заветные мечты сирот, инвалидов и других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Открытки с желаниями детишек Александр Юрьевич снял с новогодней ёлки в столичном «Манеже».

Старт акции «Ёлка желаний» дал Президент России Владимир Путин. Акция в Ленобласти стартует уже сегодня, 9 декабря, — в этом году «добрым волшебникам» предстоит исполнить 823 детские мечты, а присоединиться к акции может любой желающий.

В 2023 году первый подарок от главы региона получила 11-летняя Мария из Приозерска. Она хотела получить на Новый год мотоциклетный костюм. Второй — шестилетняя Есения. Она попросила билеты в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк. Третий — 10-летний Илья из деревни Обрино Бокситогорского район.