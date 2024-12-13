«Дом Тигра» и «Охта Парк» из Ленобласти стали победителями премии «Признание и влияние»

Издание Фонтанка.ру подвело итоги ежегодной премии «Признание и влияние». Две награды получили представители Ленинградской области.

Видео: администрация Ленобласти.

Так, в номинации «Сервис для животных» лучшим признали хоспис для больших кошек «Дом Тигра» из Выборгского района. В номинации «Загородный отдых» победу одержал всесезонный курорт «Охта Парк» во Всеволожском районе.

«Премия — это признание высокого уровня работы, социальной ответственности компаний Ленобласти», — сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.