В деревне Большая Вруда в Волосовском районе Ленобласти начал работу новый ветеринарный участок госветслужбы.
В ней есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи:кабинет терапевта, операционная, кабинет УЗИ и прививочный кабинет. Станция обслуживает 79 населенных пунктов и почти 13 тысяч животных.
«Ленинградская область планомерно ведёт программу строительства и реконструкции ветеринарных станций. В современных условиях, с передовой техникой и оборудованием, госветслужба следит за здоровьем животных, обеспечивая здоровье людей и эпизоотическое благополучие региона», – отметил зампред правительства по АПК Олег Малащенко.
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