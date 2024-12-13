В деревне Большая Вруда в Волосовском районе Ленобласти начал работу новый ветеринарный участок госветслужбы.

В ней есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи:кабинет терапевта, операционная, кабинет УЗИ и прививочный кабинет. Станция обслуживает 79 населенных пунктов и почти 13 тысяч животных.

«Ленинградская область планомерно ведёт программу строительства и реконструкции ветеринарных станций. В современных условиях, с передовой техникой и оборудованием, госветслужба следит за здоровьем животных, обеспечивая здоровье людей и эпизоотическое благополучие региона», – отметил зампред правительства по АПК Олег Малащенко.