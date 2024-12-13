Австрия будет платить сирийцам, чтобы они вернулись на родину

Власти европейской страны готовы выплачивать по тысяче евро беженцам, лишь бы они уехали.
В Австрии решили платить гражданам Сирии, чтобы они вернулись к себе на родину. Об этом заявил канцлер европейского государства Карл Нехаммер.
Австрия поддержит сирийцев, которые захотят вернуться домой, выдав им выплату в размере одной тысячи евро, — написал он в своих соцсетях, отметив, что Сирия нуждается в своих гражданах в «период восстановления».
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13.12.2024 76