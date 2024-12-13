Ленинградский порт на Балтике стал окном в мир минеральных удобрений, контейнерных перевозок и газохимии.

На рейде отстаивают в очереди десятки кораблей. Главный вопрос, который ставят портовики — острая необходимость реконструкции сортировочных железнодорожных станций и расширение ветки на Усть-Лугу. Портовые мощности растут стремительно. Морским перевозкам нужна «поддержка с земли» — логистической инфраструктурой, — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Александр Дрозденко принял участие в торжественном запуске первой очереди специализированного терминала «Порт Фавор» (ООО «ЕТУ»). В 2025 году терминал планирует обеспечить экспорт 1 млн тонн аммиака. Производственная мощность терминала, предназначенного для перевалки всех видов удобрений, составляет 14 млн тонн.