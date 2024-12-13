Александр Дрозденко: в России появился свой портовый терминал по перевалке аммиака

Александр Дрозденко дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге. Он принял участие в торжественном запуске первой очереди специализированного терминала «Порт Фавор» (ООО «ЕТУ»).
В 2025 году терминал планирует обеспечить экспорт 1 млн тонн аммиака. Производственная мощность терминала, предназначенного для перевалки всех видов удобрений, составляет 14 млн тонн.
По словам генерального директора компании «Портовый альянс» Михаила Кузнецова, дефицит портовой мощности — главный ограничивающий фактор роста продаж российских удобрений на мировых рынках. Сегодня это ограничение было снято. Кроме того, весной 2026 года здесь будет запущен большой комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений.
Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. Сейчас в систему «Зеленый коридор для инвестора» — навигатора для инвесторов, включены органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации.