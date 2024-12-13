Александр Дрозденко: в России появился свой портовый терминал по перевалке аммиака

Александр Дрозденко дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге. Он принял участие в торжественном запуске первой очереди специализированного терминала «Порт Фавор» (ООО «ЕТУ»).

«Хочу нас всех поздравить: в России появился свой портовый терминал по перевалке аммиака, а это значит, что сегодня у российских компаний, которые производят аммиак, появилась уверенность в том, что мировые рынки, рынки других стран будут открыты для поставок аммиака. Мы продолжаем развиваться, мы продолжаем строить, и экономика двигается вперед», — отметил Александр Дрозденко.

В 2025 году терминал планирует обеспечить экспорт 1 млн тонн аммиака. Производственная мощность терминала, предназначенного для перевалки всех видов удобрений, составляет 14 млн тонн.

По словам генерального директора компании «Портовый альянс» Михаила Кузнецова, дефицит портовой мощности — главный ограничивающий фактор роста продаж российских удобрений на мировых рынках. Сегодня это ограничение было снято. Кроме того, весной 2026 года здесь будет запущен большой комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений.

Вам будет интересно Порты 47 региона смогут стать отправными точками Северного морского пути Александр Дрозденко принял участие в первом заседании Морской коллегии, которое сегодня, 27 августа, в Москве провел Николай Патрушев В Морской коллегии,... 27.08.2024 327

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. Сейчас в систему «Зеленый коридор для инвестора» — навигатора для инвесторов, включены органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации.