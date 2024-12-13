Ленинградская область выполнила целевые показатели программы расселения аварийного жилья

С 2019 года в регионе расселили более 12 тысяч человек.

Ленинградская область полностью выполнила целевые показатели программы расселения аварийного жилья, реализуемого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Начинаем постепенно подводить итоги той большой работы по расселению аварийного жилья, которую регионы проделали в рамках национального проекта “Жильё и городская среда„. Эта масштабная задача в целом на сегодня выполнена с превышением. В ноябре с ней справились ещё три региона – это Вологодская, Ленинградская и Тверская области. Таким образом, на сегодня цели по переселению выполнили 76 субъектов Российской Федерации, — заявил Хуснуллин.

Всего с 2019 года в России в рамках программы расселили более 771 тысячи человек.