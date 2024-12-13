Россиянин едва не лишился ног из-за плотоядной бактерии

Житель Москвы подцепил два вида бактерии, одна из которых обитает в океанах.

Бактериальная инфекция чуть не стоила москвичу обеих ног. В реанимацию ИКБ №2 поступил 36-летний мужчина с высокой температурой и сильным воспалением ног. Анализ показал наличие гемолитического стрептококка и опасной бактерии, обитающей в океанических водах.

Пациент десять дней находился на ИВЛ, за это время ему провели очистку крови и интенсивную лекарственную терапию. Состояние мужчины стабилизировалось, однако из больницы его выпустят еще нескоро.