Россиянин едва не лишился ног из-за плотоядной бактерии

Житель Москвы подцепил два вида бактерии, одна из которых обитает в океанах.
Бактериальная инфекция чуть не стоила москвичу обеих ног. В реанимацию ИКБ №2 поступил 36-летний мужчина с высокой температурой и сильным воспалением ног. Анализ показал наличие гемолитического стрептококка и опасной бактерии, обитающей в океанических водах.
Пациент десять дней находился на ИВЛ, за это время ему провели очистку крови и интенсивную лекарственную терапию. Состояние мужчины стабилизировалось, однако из больницы его выпустят еще нескоро.
Вам будет интересно
Врач Зарема Тен из Видновской клинической больницы рассказала РИА Новости, как снизить риск заражения вирусом Коксаки. Основные меры включают тщательное...
08.11.2024 401