На «Нарве» столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

ДТП произошло утром 13 декабря на 118 километре автодороге «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу отечественной легковушке и врезался в нее.

Фото: t.me/ugibdd78

В результате ДТП водитель «Лады» и 84-летний пассажир госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.