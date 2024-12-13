На «Нарве» столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

ДТП произошло утром 13 декабря на 118 километре автодороге «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, 66-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу отечественной легковушке и врезался в нее.
Фото: t.me/ugibdd78
В результате ДТП водитель «Лады» и 84-летний пассажир госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.
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