В России заблокировали мессенджер Viber

Соответствующее решение принял Роскомнадзор.

Мессенджер Viber 13 декабря был заблокирован на территории России. Такое решение связано с нарушением сервисом требований российского законодательства. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации, — указано в сообщении.