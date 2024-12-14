Авария произошла у деревни Кисельня в Волховском районе Ленобласти.
В результате столкновения автомобилей «Фольксваген Поло» и «Танк» на Мурманском шоссе минувшей ночью погибли два человека.
Как передает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, ДТП произошло рядом с деревней Кисельня в Волховском районе. Два человека, находившихся в «Фольксвагене» погибли на месте. Водитель второго автомобиля серьезно пострадал.
Вам будет интересно
ДТП произошло утром 13 декабря на 118 километре автодороге «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. По предварительным данным, 66-летний водитель иномарки...
13.12.2024 64