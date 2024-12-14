Авария произошла у деревни Кисельня в Волховском районе Ленобласти.

В результате столкновения автомобилей «Фольксваген Поло» и «Танк» на Мурманском шоссе минувшей ночью погибли два человека.

Как передает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, ДТП произошло рядом с деревней Кисельня в Волховском районе. Два человека, находившихся в «Фольксвагене» погибли на месте. Водитель второго автомобиля серьезно пострадал.