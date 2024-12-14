Один из крупнейших банков РФ объявил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми банкоматами

Это произойдет с 1 января.

Часть терминалов с 1 января следующего года перестанут принимать карты платежных систем Visa и MasterCard. Такие сообщения получают в рассылке клиенты Т-Банка, передает Интерфакс.

С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно, — приводит сообщение банка агентство.

Вместе с тем финансовая организация не уточнила, о каких терминалах идет речь. Также в банке рекомендовали клиентам использовать банковский карты российской платежной системы «Мир».

В случае возникновения сложностей с операциями в терминалах других сетей, не прошедших обновление, рекомендуем для оплаты использовать карты платежной системы «Мир», — заявили в пресс-службе банка.