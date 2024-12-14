Новый циклон начнет засыпать агломерацию снегом во второй половине дня.

К Петербургу и Ленобласти приближается новый циклон, который спровоцирует мощные снегопады. По оценкам синоптика Михаила Леус, особенно сильные снежные осадки в агломерации начнутся во второй половине дня.

Он накроет регион плотными облаками и вызовет снегопады, во второй половине дня переходящие в мокрый снег. Вечером местами осадки ожидаются сильными. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. На дорогах гололедица и снежный накат, — предупредил синоптик.

Температура воздуха при этом в Петербурге составит 0…-2°С, а в Ленинградской области 0…-5°С, местами до -8°С.