При реставрации Гатчинского дворцового парка сделали неожиданное открытие

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Реставраторы обнаружили ранее неизвестный коллектор.

В Гатчинском дворцовом парке при реставрации специалисты обнаружили дол недавних пор неизвестный коллектор, который ведет к Карпину пруду.

Стены, пол и потолок коллектора выложены известняком и хорошо сохранились. В этом главная уникальность находки, — рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.

Исследование коллектора сейчас осуществляют специалисты компании «Профиль» по заказу музея-заповедника «Гатчина». Целью проекта является разработка документации для будущей реставрации Верхнего и Нижнего Голландских садов, созданных в конце XVIII века и славящихся своими цветниками.

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12.12.2024 54
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