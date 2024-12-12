При реставрации Гатчинского дворцового парка сделали неожиданное открытие

Реставраторы обнаружили ранее неизвестный коллектор.

В Гатчинском дворцовом парке при реставрации специалисты обнаружили дол недавних пор неизвестный коллектор, который ведет к Карпину пруду.

Стены, пол и потолок коллектора выложены известняком и хорошо сохранились. В этом главная уникальность находки, — рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.

Исследование коллектора сейчас осуществляют специалисты компании «Профиль» по заказу музея-заповедника «Гатчина». Целью проекта является разработка документации для будущей реставрации Верхнего и Нижнего Голландских садов, созданных в конце XVIII века и славящихся своими цветниками.