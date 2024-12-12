При реставрации Гатчинского дворцового парка сделали неожиданное открытие

Реставраторы обнаружили ранее неизвестный коллектор.
В Гатчинском дворцовом парке при реставрации специалисты обнаружили дол недавних пор неизвестный коллектор, который ведет к Карпину пруду.
Стены, пол и потолок коллектора выложены известняком и хорошо сохранились. В этом главная уникальность находки, — рассказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.
Исследование коллектора сейчас осуществляют специалисты компании «Профиль» по заказу музея-заповедника «Гатчина». Целью проекта является разработка документации для будущей реставрации Верхнего и Нижнего Голландских садов, созданных в конце XVIII века и славящихся своими цветниками.
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