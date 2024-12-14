Врач раскрыла, так ли полезен стакан воды натощак

Многие не раз слышали рекомендацию экспертов выпивать стакан воды по утрам перед едой. Как оказалось, польза этой привычки так и не была доказана.
Как рассказала гастроэнтеролог Алия Усеева, стакан воды натощак по утрам может помешать процессу пищеварения.
Функция пищеварения не ограничивается только простым потреблением жидкости. Она запускается с поступлением пищи в желудок, что вызывает выработку слюны и пищеварительных ферментов. Избыточное употребление воды перед завтраком может даже затруднить пищеварение, — цитирует доктора «Газета.ru».
Усеева посоветовала пить воду во время трапезы, а не перед, поскольку именно еда запускает процесс пищеварения.
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