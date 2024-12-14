Стало известно, где россияне будут проводить новогодние каникулы

Согласно опросу, более 60% россиян планируют остаться дома.

Порядка 63% россиян предпочли провести новогодние праздники в дома, рассказали аналитики Россельхозбанка. Остальные 37% опрошенных планируют отправиться в путешествие, но уже после 1 января.

Из них 36% опрошенных рассказали, что встретят новогоднюю ночь уже в поездке, а 64% отправятся в нее сразу после праздника, — рассказали аналитики агентству РИА Новости.

Также стало известно, что россияне совершат около 10,1 миллиона поездок по стране в период новогодних каникул. Самыми популярными направлениями станут Москва и Санкт-Петербург — 1,7 млн и 1 млн поездок соответственно.