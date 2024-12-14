В ГД внесут закон о выплате 13-й пенсии ко дню рождения

Одним из авторов документа стал вице-спикер парламента.
В 2025 году в Госдуму на повторное рассмотрение внесут закон, предусматривающий выплату россиянам 13-й пенсии ко дню рождения. Об этом заявил вице-спикер парламента Борис Чернышов в беседе с РИА Новости.
Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ, — подчеркнул Чернышов.
Депутат считает, что инициатива позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства и предоставит дополнительную финансовую поддержку. Новая мера затронет все категории пенсионеров.
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