В ГД внесут закон о выплате 13-й пенсии ко дню рождения

Одним из авторов документа стал вице-спикер парламента.

В 2025 году в Госдуму на повторное рассмотрение внесут закон, предусматривающий выплату россиянам 13-й пенсии ко дню рождения. Об этом заявил вице-спикер парламента Борис Чернышов в беседе с РИА Новости.

Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ, — подчеркнул Чернышов.

Депутат считает, что инициатива позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны государства и предоставит дополнительную финансовую поддержку. Новая мера затронет все категории пенсионеров.