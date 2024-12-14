Ленобласть включила в программу ОМС новую услугу

Речь идет о лечении кариеса и пульпита под наркозом у детей с особенностями развития.

В Ленинградской области детям с особенностями развития будут лечить кариеса и пульпита под наркозом в рамках программы ОМС. Об этом рассказал председатель комитета здравоохранения региона Александр Жарков.

Повышение доступности и качества услуг здравоохранения — одна из ключевых задач для Ленобласти. Сегодня 47 регион — флагман по повышению качества медицинской помощи, мы стали одними из первых в РФ, кто включил новейшие практики лечения для детей с особыми потребностями в ОМС, — отметил он.

Уже в декабре 10 ребят смогут получить новую услугу на базе Детской областной клинической больницы.