На маркетплейсах стали продавать специальные устройства, якобы улучшающие самочувствие. Они получили название «аромаингаляторы для носа». Специалисты подчеркивают, что их использование может быть опасным.

Роспотребнадзор Ленобласти призывает жителей региона сообщать о фактах продажи «аромаингаляторов для носа» на горячую линию ведомства.

Специалисты подчеркивают, что эти устройства появились недавно и продаются в основном на маркетплейсах. Аромаингаляторы позиционируются как средство для улучшения самочувствия, однако их использование наоборот может навредить здоровью.

Сообщить о фактах реализации опасной продукции можно по номеру 8(812)365-00-06. также работает телефон единого Консультационного Центра 8-800-555-49-43 (бесплатно).