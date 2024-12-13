Жителям Ленобласти рассказали, куда жаловаться на продажу нашумевших «аромаингаляторов»

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На маркетплейсах стали продавать специальные устройства, якобы улучшающие самочувствие. Они получили название «аромаингаляторы для носа». Специалисты подчеркивают, что их использование может быть опасным.

Роспотребнадзор Ленобласти призывает жителей региона сообщать о фактах продажи «аромаингаляторов для носа» на горячую линию ведомства.

Специалисты подчеркивают, что эти устройства появились недавно и продаются в основном на маркетплейсах. Аромаингаляторы позиционируются как средство для улучшения самочувствия, однако их использование наоборот может навредить здоровью.

Сообщить о фактах реализации опасной продукции можно по номеру 8(812)365-00-06. также работает телефон единого Консультационного Центра 8-800-555-49-43 (бесплатно).

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