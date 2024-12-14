В Ленобласти 4-летняя девочка попала в реанимацию после взрыва печи в доме

Ребенок получил многочисленные травмы, ожоги и контузию.

В Волховском районе Ленинградской области четырехлетнюю девочку экстренно доставили в больницу после взрыва печи в доме.

По информации 78.ru, несчастный случай произошел в одном из частных домов деревни Пупышево. Стеклянная дверца после взрыва печи отлетела в ребенка.

Девочку госпитализировали в больницу со множественными ранами лица и тела. У ребенка также диагностировали перелом челюсти и ключицы, контузию и ожог легких. Состояние ребенка тяжелое.