С турнира в Венгрии сняли литовскую спортсменку за провокацию в адрес российской сборной

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Позже была дисквалифицирована и вся сборная Литвы.

Спортсменка из Литвы была дисквалифицирована на чемпионате мира по кроссфиту, проходящем в Венгрии. Девушка надела футболку с оскорбительной надписью в адрес России и активно ее демонстрировала.

В итоге организаторы чемпионата приняли решения отстранить не только спортсменку, но и всю ее сборную.

Всего в турнире принимают участие более 800 атлетов из 39 стран.

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11.12.2024 202
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