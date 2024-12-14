С турнира в Венгрии сняли литовскую спортсменку за провокацию в адрес российской сборной

Позже была дисквалифицирована и вся сборная Литвы.

Спортсменка из Литвы была дисквалифицирована на чемпионате мира по кроссфиту, проходящем в Венгрии. Девушка надела футболку с оскорбительной надписью в адрес России и активно ее демонстрировала.

В итоге организаторы чемпионата приняли решения отстранить не только спортсменку, но и всю ее сборную.

Всего в турнире принимают участие более 800 атлетов из 39 стран.