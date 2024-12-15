Четыре клуба из России попали в топ-200 рейтинга УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил клубный рейтинг, в котором четыре российских команды попали в топ-200.

Лучший результат среди российских клубов показал петербургский «Зенит», занявший 112-е место. Московский «Спартак» оказался на 123-й строчке, «Локомотив» из Москвы занял 151-е место, а «Краснодар» – 183-е.

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной. На первом месте английский «Манчестер Сити», затем идет мадридский «Реал», а третью позицию занимает мюнхенская «Бавария».

Российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях УЕФА с весны 2022 года. Это решение лишило их возможности набирать очки в таблицу коэффициентов, что существенно влияет на позиции в рейтинге.