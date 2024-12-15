Иномарку за 3,2 млн рублей угнали в Кингисеппском районе

В поселке Котельский Кингисеппского района неизвестный угнал белый Mitsubishi Outlander 2021 года выпуска.
Утром 13 декабря владелец автомобиля, 22-летний житель Санкт-Петербурга, обратился в полицию с заявлением о краже. По предварительной информации, злоумышленник сумел отключить штатную сигнализацию и вскрыть замки внедорожника.
Ущерб от кражи оценен в 3,2 млн рублей. Полиция завела уголовное дело о краже в особо крупном размере. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и ищут угонщика.
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