Вальщик леса погиб в лесу Ленобласти

В лесу Кировского района Ленинградской области погиб 56-летний житель поселка Назия. Сообщение о происшествии поступило в полицию вечером 15 декабря.

Мужчина проводил валочные работы примерно в двух километрах от железнодорожной станции Назия. По предварительным данным, на него упало дерево, в результате чего он скончался на месте от полученных травм.

Известно, что в 2010-х погибший был приговорен к исправительным работам за незаконную рубку леса в крупном размере. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.