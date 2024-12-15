Politico: Зеленский уже 18 декабря обсудит мирные планы с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе

Владимир Зеленский 18 декабря примет участие во встрече с лидерами Европейского Союза и НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить пути мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщает Politico.

«Европейские лидеры планируют встретиться в среду вечером в Брюсселе с лидером Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы», — говорится в сообщении Politico

Главной темой обсуждения станет предложение Владимира Зеленского о размещении миротворческих сил на территории Украины. По его мнению, это необходимо для обеспечения безопасности.

На момент подготовки публикации премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что его страна не будет направлять свои войска в Украину даже после прекращения огня. Германия также исключила возможность отправки своих солдат для обеспечения перемирия.