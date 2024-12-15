Сторонника Трампа посадили в тюрьму за попытку вступить в армию России

Жителя Далласа, 56-летнего Кевина Лофтуса приговорили к шести месяцам тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока и попытку присоединиться к российской армии. Об этом говорится в материалах федеральной прокуратуры США.

Кевин Лофтус, ранее служивший в армии США, находился под наказанием после осуждения за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Летом 2022 года он был признан виновным и получил три года условно. Одним из условий испытательного срока был запрет на выезд за пределы штата.

В октябре Кевин Лофтус попытался покинуть США, чтобы присоединиться к российской армии. Он планировал добраться до России через Грузию. Однако его задержали в аэропорту Далласа перед рейсом в Стамбул, конечным пунктом которого был Тбилиси.

По данным прокуратуры, Кевин Лофтус объяснил, что хотел получить 90-дневную визу для поездки в Россию, где планировал запросить временный вид на жительство.

«Его запланированная поездка имела четкую цель — присоединиться к иностранной армии, чтобы поднять оружие против одного из союзников США и выступить против внешней политики США», — заявили в прокуратуре

Адвокат Кевина Лофтуса отметил, что его подзащитный хотел поступить на службу в российскую армию из-за сопереживания российским солдатам.

«Он переживал за российских солдат и хотел им помочь», — заявил адвокат

Кевин Лофтус ранее был одним из участников митинга в поддержку Дональда Трампа, который перерос в штурм Капитолия. Тогда суд ограничился условным наказанием, но новая попытка нарушить закон привела к тюремному приговору.