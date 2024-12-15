Работник центра психологической поддержки напал на фельдшера скорой помощи в Новой Ижоре

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на фельдшера в ночь на 14 декабря, когда бригада скорой помощи приехала на вызов на Красноборскую улицу в поселке Шушары.
Во время оказания помощи на 28-летнюю медика напал неизвестный мужчина. Утром пострадавшая обратилась за медицинской помощью, после чего полиция начала расследование.
На месте происшествия сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, работника центра психологической поддержки. Решается вопрос об уголовном деле.
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