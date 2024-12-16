Электрички между Петербургом и Сестрорецком начнут ходить каждые полчаса с 18 декабря

С 18 декабря на маршруте Санкт-Петербург-Сестрорецк вводится тактовое движение электричек с интервалом 30 минут в часы пик: с 06:00 до 10:00 и с 16:15 до 20:15.

Как сообщили в транспортном комитете, решение принято из-за роста пассажиропотока в сторону Курортного района на 10%. Новый график разгрузит автобусное сообщение и сократит время в пути для жителей Сестрорецка.

Работа по интеграции пригородных поездов в транспортную систему Санкт-Петербурга продолжится. Одним из следующих этапов программы станет запуск тактового движения на маршруте Девяткино-Ладожский вокзал.