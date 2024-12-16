Электрички между Петербургом и Сестрорецком начнут ходить каждые полчаса с 18 декабря

Поделиться
Поезд
Фото: Baltphoto.ru

С 18 декабря на маршруте Санкт-Петербург-Сестрорецк вводится тактовое движение электричек с интервалом 30 минут в часы пик: с 06:00 до 10:00 и с 16:15 до 20:15.

Как сообщили в транспортном комитете, решение принято из-за роста пассажиропотока в сторону Курортного района на 10%. Новый график разгрузит автобусное сообщение и сократит время в пути для жителей Сестрорецка.

Работа по интеграции пригородных поездов в транспортную систему Санкт-Петербурга продолжится. Одним из следующих этапов программы станет запуск тактового движения на маршруте Девяткино-Ладожский вокзал.

Вам будет интересно
Электрички между Петербургом и Сестрорецком начнут ходить каждые полчаса с 18 декабря Сестрорецк, Санкт-Петербург
Инфляция в России значительно превысит прогнозы на 2025 год
Траектория инфляции в России в 2025 году складывается выше текущего прогноза Минэкономразвития в 4,5%, заявил глава ведомства Максим Решетников. По...
15.12.2024 35
Автор