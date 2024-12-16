В Ленобласти рекомендовано не выходить на лед водоемов

Главам муниципалитетов Ленобласти рекомендовано ввести запрет выхода на лед водоемов.

Как объяснили в областном правительстве, такое решение обусловлено перепадами температур, которые не позволяют сформироваться устойчивому ледовому покрытию, и выход на такой лед представляет угрозу для жизни.

Если вы стали свидетелем происшествия на льду — немедленно звоните по единому номеру службы спасения 112, — напомнили в правительстве Ленобласти.

Согласно федеральному законодательству, запрет выхода на лёд устанавливают органы местного самоуправления на основании погодных условий и мониторинга ледовой обстановки. Несанкционированные выход или выезд граждан на ледовое покрытие водных объектов облагается административным штрафом от полутора до пяти тысяч рублей.