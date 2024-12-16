Пассажирское ж/д сообщение между Россией и КНДР возобновилось

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было возобновлено спустя три года. Первый поезд по маршруту Хасан-Туманган отправился 16 декабря, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

«По графику первый рейс отправился 16 декабря в 15:30 по местному времени (8:30 мск). Поезд будет курсировать три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам», – уточнили в ДВЖД

С 15 декабря также возобновлено движение поезда № 402/401 Суйфэньхэ-Гродеково, соединяющего Китай и Приморский край. Железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР было полностью приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19.