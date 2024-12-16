У бизнеса в Петербурге и Ленобласти вырос спрос на облачные решения. Аналитика

По данным экспертов, закупки облачных сервисов у компаний в Петербурге выросли во втором квартале 2024 года в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Самым востребованным ИТ-решением стало офисное ПО в облаке: его закупки за год увеличились в 10 раз.

Такими данными делятся аналитики цифровой экосистемы МТС. По итогам исследования спроса на облачные технологии в Петербурге в 2024 году в топ популярных у бизнеса технологий также вошли изолированное сетевое соединение (рост продаж в 4 раза); виртуальная инфраструктура с GPU, графическим ускорителем (рост в 3 раза) и сетевые сервисы (рост в 3 раза). Еще компании в Северной столице стали чаще интересоваться резервным копированием и виртуальной инфраструктурой.

Чаще всего облачными сервисами в СЗФО пользуются компании из сферы ИТ и связи (25% рынка). Ещё в четверти случаев свои данные в облако переносят ритейлеры, в 10% — представители обрабатывающей промышленности. Технология еще востребована у компаний из сферы финансов, страхования и транспортной отрасли. Больше всего закупки облачных сервисов выросли в сфере финансов и страхования — более чем в 10 раз, следом идут девелоперы — прирост в 2,6 раза, компании из сферы образования — в 1,5 раза, ритейлеры — в 1,4 раза.