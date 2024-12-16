Эксперты спрогнозировали рост ключевой ставки до 23% в 2024 году

На декабрьском заседании регулятор снова поднимет ставку, уверены опрошенные аналитики.

До конца года ключевая ставка будет увеличена на 200 б.п. и составит 23%. Об этом РБК заявили 23 из 30 опрошенных экспертов.

По данным консенсус-прогноза, основной сценарий предполагает рост ставки до 23%. Однако некоторые аналитики ожидают еще большего ужесточения монетарной политики и увеличения показателя до 25%. Такое мнение выразили четыре эксперта.

Если озвученный прогноз сбудется и ставка будет повышена, то декабрьское увеличение показателя станет четвертым подряд.