Эксперты спрогнозировали рост ключевой ставки до 23% в 2024 году

На декабрьском заседании регулятор снова поднимет ставку, уверены опрошенные аналитики.
До конца года ключевая ставка будет увеличена на 200 б.п. и составит 23%. Об этом РБК заявили 23 из 30 опрошенных экспертов.
По данным консенсус-прогноза, основной сценарий предполагает рост ставки до 23%. Однако некоторые аналитики ожидают еще большего ужесточения монетарной политики и увеличения показателя до 25%. Такое мнение выразили четыре эксперта.
Если озвученный прогноз сбудется и ставка будет повышена, то декабрьское увеличение показателя станет четвертым подряд.
Вам будет интересно
Российские банки в конце 2024 года начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, в некоторых случаях снижая их в несколько...
16.12.2024 119