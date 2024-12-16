Банки России начали массово сокращать лимиты по кредитным картам

Российские банки в конце 2024 года начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, в некоторых случаях снижая их в несколько раз или до нуля. По данным «Известий», изменения связаны с ограничениями Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также с повышением стоимости фондирования на фоне роста ключевой ставки.

Клиенты крупных банков массово жалуются на урезание лимитов без предварительных уведомлений. Например, одному из пользователей лимит был снижен с 200 тыс. рублей до 10 тыс., а другому — полностью обнулили. Как объяснили в ВТБ, лимиты сокращают клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам.

В других случаях кредитные лимиты аннулируются, если карта долго не используется. Так, в «Сбере» клиентов предупреждали о необходимости совершить хотя бы одну операцию для сохранения лимита, но даже при выполнении этих условий доступ к средствам иногда восстанавливался только после жалобы.

Аналитики связывают такую политику с макропруденциальными лимитами (МПЛ), введенными Центробанком, которые ограничивают долю высокорискованных заемщиков среди клиентов банков. Согласно правилам, финансовым организациям запрещено иметь более 15% заемщиков, которые направляют на обслуживание долгов более половины своего дохода. Чтобы соответствовать этим нормам, банки предпочитают заранее снижать лимиты даже у тех клиентов, которые полностью выплачивают задолженности.

На фоне роста ключевой ставки, которая, по прогнозам, 20 декабря может увеличиться до 23%, банки ужесточают свои условия. За последние два месяца минимальные ставки по кредитным картам выросли на 4 процентных пункта, а полная стоимость кредита (включая все комиссии и страховки) достигла почти 35%.

Эксперты отмечают, что кредитки стали менее выгодными для банков. Грейс-периоды, когда клиенты могут не платить проценты, а также высокие ставки по потребительским займам (превышающие 31%) делают обслуживание карт менее прибыльным. В ответ финансовые организации сокращают кешбэки, увеличивают комиссии за снятие наличных и переводы, а также ужесточают требования к новым клиентам.

На рынке растут опасения, что тенденция продлится и в 2025 году. Генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин назвал текущую ситуацию «кредитной зимой» и предупредил, что массовые сокращения лимитов могут продолжиться в декабре.

При этом кредитные карты остаются важным инструментом для привлечения заемных средств россиянами. Однако ужесточение условий кредитования и снижение спроса на товары и услуги рассматриваются Центробанком как меры для стабилизации инфляции и замедления роста цен.